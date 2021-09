La definizione e la soluzione di: Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CUCITRICE

Curiosità/Significato su: Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli Strage di Bologna (sezione Processo per depistaggio) Spadolini, per puntare solo su quella neofascista. Attorno a questa strage, come era già avvenuto per la strage di piazza Fontana nel 1969, si sviluppò 128 ' (13 327 parole) - 03:11, 12 set 2021

Altre definizioni con ufficio; puntare; insieme; fogli; Capo di un ufficio provinciale di polizia; Impiegato d'ufficio con funzioni di reception; Due lettere d'ufficio; L'ufficio che fu dello Stefano rimatore siciliano del Duecento; Puntare... con un dito; Marcare un gol appuntare; Puntare i propri risparmi su un progetto; Puntare il fucile; Sono insieme ai demoni in un romanzo di Dan Brown; In economia, insieme alla domanda; Messe insieme alla rinfusa; Insieme dei caratteri e della cultura di un popolo; Insieme di fogli rilegati per disegno o appunti; La foglia che costituisce il gineceo; Foglia dorata o argentea nelle statue; Così è detto lo strato che riveste petali e foglie; Ultime Definizioni