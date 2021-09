La definizione e la soluzione di: Racchiuse in confini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIMITATE

Curiosità/Significato su: Racchiuse in confini Confine tra l'Austria e la Germania tutto racchiuso nel territorio tedesco, ed è collegato all'Austria solamente tramite questo punto. In Germania è interessato un Land: Baviera In Austria 3 ' (286 parole) - 20:02, 31 ago 2021

Altre definizioni con racchiuse; confini; I confini dell'occidente; I confini... dell'Oklahoma; Vi si reca chi valica i confini del proprio stato; I confini della Bolivia; Ultime Definizioni