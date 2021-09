La definizione e la soluzione di: L'uccello con il becco a scalpello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: L uccello con il becco a scalpello

Dendrocopos major (categoria Sinottici con immagini formattate a mano) l'Irlanda o a fare la sua comparsa come visitatrice occasionale in Nordamerica. I picchi rossi maggiori usano il becco come uno scalpello per scavare 39 ' (4 706 parole) - 17:07, 17 feb 2021