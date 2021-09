La definizione e la soluzione di: Fungo sodo e consistente... come grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LARDAIOLO

Curiosità/Significato su: Fungo sodo e consistente... come grasso Glossario micologico (sezione Semipogèo (corpo fruttifero, Fungo)) (cappello, gambo) sodo e resistente alla pressione delle dita; è qui considerato sinonimo di fibro carnoso. si dice di un Fungo con carne spessa, con 126 ' (16 815 parole) - 12:54, 16 apr 2021

