La definizione e la soluzione di: Farlo alle bambole significa non avere da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PETTINARE

Curiosità/Significato su: Farlo alle bambole significa non avere da fare Glossario delle frasi fatte ( Il bel tacer non fu mai scritto) Espressione che significa "vendicarsi". Es: Gliela farò pagare (cara). Farsela addosso Equivalente a farsela sotto, farsela nei calzoni; significa avere tanta paura 348 ' (45 867 parole) - 22:45, 10 set 2021

