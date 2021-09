La definizione e la soluzione di: Fanno le veci dei sovrani in momenti particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGGENTI

Curiosità/Significato su: Fanno le veci dei sovrani in momenti particolari Patti Lateranensi (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario 34 ' (3 471 parole) - 04:12, 24 ago 2021

