La definizione e la soluzione di: Durante la guerra portava i messaggi ai partigiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Durante la guerra portava i messaggi ai partigiani

Morte di Benito Mussolini (sezione La cattura e la detenzione) in via del Carmine, diversi messaggi radio inviati dal Quartier generale alleato di Siena. Ciascuno di questi messaggi passava di tavolo in tavolo: "Al 113 ' (13 558 parole) - 22:55, 7 ago 2021