La definizione e la soluzione di: Come la giocata che rispetta le regole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VALIDA

Curiosità/Significato su: Come la giocata che rispetta le regole Fuorigioco (calcio) (categoria regole del gioco del calcio) Voce principale: regole del gioco del calcio. Il fuorigioco (in inglese offside) è, nel gioco del calcio, la posizione nella quale può trovarsi un calciatore 17 ' (2 177 parole) - 23:52, 23 ago 2021

Altre definizioni con come; giocata; rispetta; regole; Presuntuosa... come la panna; Come una zona ricca di correnti d'aria; Come il titolo di un conte; Un'isola come Mont Saint Michel in Francia; Una giocata a poker; Insieme del denaro o fiches di una giocata a poker; Una giocata sul panno della roulette; La pallavolo giocata in spiaggia; Lo è chi rispetta gli orari; Si rispetta fermandosi; Nel segreto dell'urna non rispetta la linea stabilita dal partito; Costumi da rispettare; Adatto alle regole e alle norme; Lo stesso che regole; Una persona che gioca secondo le regole; Il comportamento di chi viola le regole sociali; Ultime Definizioni