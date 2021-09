La definizione e la soluzione di: Come un albero... e un chiodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIANTATO

Curiosità/Significato su: Come un albero... e un chiodo Syzygium aromaticum ( chiodo di garofano) semplicemente dalla forma simile a un garofano che i boccioli assumono una volta essiccati. Un singolo chiodo di garofano è quindi formato dal lungo calice 8 ' (798 parole) - 09:23, 8 mag 2021

Altre definizioni con come; albero; chiodo; Lo è il cibo come carne, uova, latte..; Grandioso... come un Tarquinio; Come un debito non ancora pagato; Un disturbo psicosessuale come il sadismo; Mela o pera dell'albero di Cydonia oblonga; Albero quasi orizzontale a prua di un'imbarcazione; Albero molto longevo produttore di ghiande; Irritabile... come un albero; C'è chi lo è come un chiodo; Chiodo di sicurezza fissato da gli alpinisti; Magro come un chiodo; Un tipo di chiodo; Ultime Definizioni