La definizione e la soluzione di: Città sarda fondata per i lavoratori delle miniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARBONIA

Curiosità/Significato su: Citta sarda fondata per i lavoratori delle miniere Iglesias (Italia) (sezione Le miniere) alla riapertura delle vicine miniere, la città visse un periodo di rinnovamento economico, sociale e culturale. Molti tecnici e lavoratori provenienti da 62 ' (6 468 parole) - 20:26, 17 ago 2021

Altre definizioni con città; sarda; fondata; lavoratori; delle; miniere; Nel mito, la città per cui si batterono i Curiazi; Importante città portuale eritrea; Quelli di Mirò cantano Città di vetro; Lo sono le città di Lecce, Otranto e Gallipoli; Il paese della panificazione della spianata sarda; Un tipo di ricotta affumicata sarda; Regione mineraria sarda; Località sarda con la spiaggia della Pelosa; Ditta cinese di pc e portatili fondata nel 1984; Organizzazione no-profit fondata da Julian Assange; Ex scuderia di Formula 1 fondata dall'omonimo Jack; Città russa sul Don, fondata nel 1761; Quello dei lavoratori fu approvato nel maggio 1970; Possono esserlo i lavoratori non retribuiti; L'accordo firmato dalle associazioni di lavoratori; Compenso per lavoratori; Lo sono i capelli con delle ciocche schiarite; Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe; Moto delle navi sinonimo di guizzata; Re delle fate nelle leggende medievali; Si sfruttano con le miniere; Il temibile gas delle miniere fra; Miniere a cielo aperto; Ultime Definizioni