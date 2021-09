La definizione e la soluzione di: In scena, simula il soffitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : CELETTO

Curiosità/Significato su: In scena, simula il soffitto Camera degli Sposi dipinti simula una volta profonda, quasi sferica, che in realtà è una leggera curva di tipo "unghiato". Al centro si trova il famoso oculo, il brano più 31 ' (3 657 parole) - 11:27, 12 giu 2021

Altre definizioni con scena; simula; soffitto; La messa in scena per ottenere la parte; Custodisce gli arredi della scena; Scenari narrativi futuri poco desiderabili; Il colpo di scena... a Londra ing; Simulacri pagani; Simulato, doppio; Dalla dolcezza affettata e simulata; Simula un incidente; È un soffitto rosa... fra due bianche arcate; Hanno il soffitto spiovente; Triangolare sostegno architettonico del soffitto; Uno spazio delimitato del soffitto; Ultime Definizioni