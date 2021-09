La definizione e la soluzione di: Sbaragliare, mettere in fuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SGOMINARE

Curiosità/Significato su: Sbaragliare, mettere in fuga Battaglia di Canne (sezione fuga dei soldati romani) di manovra disponibile a causa della presenza del corso del fiume, di sbaragliare rapidamente con l'urto e la superiorità numerica la debole cavalleria 121 ' (14 541 parole) - 18:21, 12 set 2021

Altre definizioni con sbaragliare; mettere; fuga; Mettere in piedi una finzione teatrale; Causare un gran disordine: mettere a __; Mettere in ordine, regolare; Si dice si possa mettere crescendo; Il regista di Fuga da Alcatraz; Fugace, di breve durata; La città in cui finì la fuga di Luigi XVI; Forma musicale spesso seguita da una fuga; Ultime Definizioni