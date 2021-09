La definizione e la soluzione di: Le piante per... gli animali da allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORAGGERE

Curiosità/Significato su: Le piante per... gli animali da allevamento Storia dell'agricoltura (sezione Nuove piante) Per storia dell'agricoltura si intende la storia delle varie evoluzioni dell'uomo nella sua attività di coltivazione delle piante e di allevamento degli 13 ' (1 616 parole) - 23:10, 15 lug 2021

Lo sono le piante acquatiche come le Fanerogame; Nome comune delle piante del genere Triticum; Antiparassitario per piante; Le piante della famiglia tassonomica dei pomodori; Bastone dalla punta acuminata per spronare animali; Proprie di animali come l'ocelot; Così è detto il manto variopinto degli animali; Condurre gli animali al pascolo; Un... allevamento di piante o di pesci; Vivande da allevamento; Allevamento di germi a scopo scientifico; Relativo all'allevamento degli uccelli;