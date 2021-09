La definizione e la soluzione di: È dei bambini in un libro di Roberto Saviano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARANZA

Curiosità/Significato su: e dei bambini in un libro di Roberto Saviano La paranza dei bambini dei bambini è il terzo romanzo di Roberto Saviano, pubblicato nel 2016 dalla casa editrice Feltrinelli. È il primo romanzo interamente di finzione di 5 ' (428 parole) - 04:52, 30 ago 2021

Un gioco per bambini al parco; Si usano per abituare i bambini ai calcoli; Impegnano i bambini; La stanza dei bambini; Breve passaggio o compendio di un libro; Con prega e ama in un noto libro e film; La loro banda è un libro di Jonathan Coe del 2001; Il gabbiano Livingston del libro di Richard Bach; Quello di Roberto Baggio... era Divin; Un brano di Roberto Vecchioni: __ ancora amore; Un medico come Roberto Burioni; Il Roberto Vicepresidente della Camera nel 2013