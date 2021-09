La definizione e la soluzione di: Vaso di coccio per l'olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Curiosità/Significato su: Vaso di coccio per l olio Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (L)) sterrate, circondato da vasi di ferro, il Vaso di coccio rischia di rompersi al primo sussulto. Oggi l'espressione viene usata per descrivere la situazione 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

