La definizione e la soluzione di: Utensile per regolare fori cilindrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALESATORE

Curiosità/Significato su: Utensile per regolare fori cilindrici Attrezzi e utensili da officina rastrelliere porta utensili. Nelle officine più grandi si usa depositare un gettone o firmare un modulo quando si preleva un Utensile, per conoscere la dislocazione 9 ' (1 071 parole) - 09:59, 4 mar 2021

Altre definizioni con utensile; regolare; fori; cilindrici; Utensile rotante per forgiare vasi in ceramica; Un utensile per lavorare metalli; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Utensile da cucina per preparare il pesto; lrregolare... abbreviato nei dizionari; La doccia... più incostante e irregolare che c'è; Lacerazione irregolare; Irregolare nel battito; Ci si può aggrappare anche metaforicamente; Il solforico ustiona; Rende o euforici o tristi; Aveva il suo centro nei Fori Imperiali; Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide; Gradini cilindrici; Contenitori cilindrici di latta; Ultime Definizioni