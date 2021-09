La definizione e la soluzione di: Tessuto crespo in seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAROCAIN

Curiosità/Significato su: Tessuto crespo in seta Chiffon ( Velo crespo) chiffon (termine francese, pronuncia /?if?~/), in italiano velocrespo o velo crespo, è un Tessuto molto leggero, in armatura tela prodotto con filati a torsione 1 ' (162 parole) - 13:18, 1 ott 2019

