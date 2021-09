La definizione e la soluzione di: Sta per lire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LIT

Curiosità/Significato su: Sta per lire Lira italiana ( lire italiane) Venezia di coniare per la prima volta una moneta dal valore di 240 denari, la lira Tron, così chiamata in onore del doge Nicolò Tron. Le lire, ognuna con il 69 ' (6 578 parole) - 16:03, 16 ago 2021

Altre definizioni con lire; Ripulire al tavolo da gioco; Demolire un'auto ma tenere i pezzi funzionanti; L'impossibilità di stabilire un contatto con chi ci sta vicino; Mettere a bollire un ingrediente; Ultime Definizioni