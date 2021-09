La definizione e la soluzione di: Solo chi vi è addetto può entrare in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAVORI

Curiosità/Significato su: Solo chi vi e addetto puo entrare in cantiere Flotta del Nord (sezione cantiere navale Nerpa) battelli delle classi Victor, November e Sierra. cantiere navale Poljarninskij: conosciuto anche con il nome di cantiere navale n. 10 Shkval, si occupa della 30 ' (3 790 parole) - 15:01, 29 ago 2020

Altre definizioni con solo; addetto; entrare; cantiere; Si toccano solo nei paradossi; Basata solo su ipotesi; Si muove solo se trainato; Spade ricurve taglienti su un solo lato; L'addetto che ottiene il latte dall'animale; Un addetto alla creazione di solchi nel terreno; Operaio addetto... a vasti specchi evaporanti; Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia; Dare colpetti alla porta prima di entrare; Non entrare in una discussione: __ fuori; Non vi potè entrare Mosè; Servono anche a entrare; Nasce in un cantiere; Si riparano in cantiere; Protegge il capo in cantiere; Riporta quanto fatto nel cantiere sigla; Ultime Definizioni