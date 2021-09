La definizione e la soluzione di: Serve per gli ormeggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BITTA

Curiosità/Significato su: Serve per gli ormeggi Palina da ormeggio usato nella laguna di Venezia. A differenza della bricola, è costituito da un singolo palo isolato e Serve principalmente per l'ormeggio temporaneo 2 ' (176 parole) - 15:47, 11 set 2019

Altre definizioni con serve; ormeggi; Si serve calda e molto spesso con la panna; Serve per cucire il cuoio; Ciò che serve a colmare un vuoto; Serve a verificare l'orizzontalità di un piano; A quello di ormeggio si attracca l'imbarcazione; Lo rasenta la nave agli ormeggi; Una grossa fune da ormeggio; Galleggiante predisposto all'ormeggio di barche; Ultime Definizioni