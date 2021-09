La definizione e la soluzione di: Serve per cucire il cuoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LESINA

Curiosità/Significato su: Serve per cucire il cuoio Occhiello (sartoria) resistente come il cuoio. asola: occhiello ricavato in un tessuto, si crea cucendo un'orlatura attorno allo spazio che Serve a far passare il bottone e in seguito 2 ' (259 parole) - 02:13, 20 mar 2020

Altre definizioni con serve; cucire; cuoio; Ciò che serve a colmare un vuoto; Serve a verificare l'orizzontalità di un piano; Serve a stoccare i prodotti della trebbiatura; Serve per calcolare l'area del cerchio con il p; Una che sa cucire calzoni; Diffusa marca italiana di macchine da cucire; Fibra tessile per cucire; Arnese usato per cucire il cuoio; Un cuoio umano; Dure come il cuoio; Strisce di cuoio; Vi si lavorano pelli e cuoio; Ultime Definizioni