La definizione e la soluzione di: Raggio per stampanti.

Soluzione 5 lettere : LASER

Curiosità/Significato su: Raggio per stampanti Stampante dall'utente. Attraverso la stampante il computer è quindi in grado di trasferire immagini e/o testi su carta. L'impiego delle stampanti risale agli albori dell'informatica 25 ' (3 353 parole) - 11:57, 17 giu 2021

