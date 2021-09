La definizione e la soluzione di: Quelli in vinile hanno due facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DISCHI

Curiosità/Significato su: Quelli in vinile hanno due facce Disco in vinile lavori anche su vinile. Il vinile più caro del mondo è il 45 giri Do I Love You (Indeed I Do) del 1965 di Frank Wilson stampato in sole due copie e acquistato 25 ' (3 213 parole) - 14:23, 31 ago 2021

