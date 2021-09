La definizione e la soluzione di: Il pronome per gli intimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TU

Curiosità/Significato su: Il pronome per gli intimi Thou (grammatica inglese) La parola thou (pronuncia /ða??/) è un pronome di seconda persona singolare della lingua inglese. Oggi è considerato arcaico, essendo stato sostituito 8 ' (1 098 parole) - 23:55, 11 apr 2020

Altre definizioni con pronome; intimi; Pronome... delle cinque; Il pronome che ti comprende; Pronome per almeno due; 11 pronome caro all’egoista; Lo è una lettera contenente intimidazioni; Rapporti di confidenza e intimità; Trattenimenti per intimi; Con gli intimi ci si confida; Ultime Definizioni