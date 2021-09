La definizione e la soluzione di: Il piano con tappe per realizzare il progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROAD MAP

Curiosità/Significato su: Il piano con tappe per realizzare il progetto Le Corbusier ( piano pilotis) per poi ridiscendere a Vienna e a Budapest, metropoli che egli paragonò «a una lebbra sul corpo di una fata»: il viaggio proseguì dunque con tappe a 85 ' (9 147 parole) - 10:30, 2 set 2021

