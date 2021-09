La definizione e la soluzione di: Norman : lo impersona Perkins in Psycho. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BATES

Curiosità/Significato su: Norman : lo impersona Perkins in Psycho Vera Miles sua partecipazione a Psycho II di Richard Franklin, primo sequel di successo del capolavoro hitchcockiano, nel quale impersonò lo stesso ruolo di oltre 19 ' (2 446 parole) - 19:43, 29 apr 2021

