La definizione e la soluzione di: Misura per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINTA

Curiosità/Significato su: Misura per la birra Pinta (unità di Misura) è usata soprattutto come Misura per birra, sidro e latte. In Gran Bretagna, Irlanda e paesi del Commonwealth si utilizza la pinta imperiale o pinta inglese: 1 ' (120 parole) - 01:07, 19 lug 2021

