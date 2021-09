La definizione e la soluzione di: Fu in guerra contro l'Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Curiosità/Significato su: Fu in guerra contro l Iraq guerra in Iraq nella regione vicino-orientale in età contemporanea, vedi guerra del Golfo (disambigua). La guerra d'Iraq (o seconda guerra del Golfo) è stato un conflitto 115 ' (13 178 parole) - 21:51, 7 set 2021

Altre definizioni con guerra; contro; iraq; La Storm, operazione della guerra del Golfo ing; Militare USA esperto di guerra anfibia ing; Vi finì una guerra civile nel 1939; Navi da guerra in voga nel Seicento; Il santo invocato contro il mal di gola; Ricorda un incontro; Un incontro tra schermidori; Assalto violento, scontro di schiere armate; Una delle lingue ufficiali dell'Iraq; La capitale dell' Iraq; L'Iraq lo invase nel 1990; L'Hussein che è stato presidente dell'Iraq; Ultime Definizioni