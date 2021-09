La definizione e la soluzione di: Le gemelle in coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Curiosità/Significato su: Le gemelle in coro World Trade Center ( Torri gemelle) Manhattan, nel Lower Manhattan ed era famoso in particolare per l'eccezionale evidenza delle Torri gemelle (Twin Towers), inaugurate il 4 aprile 1973 e 93 ' (10 683 parole) - 12:37, 6 set 2021

Altre definizioni con gemelle; coro; Le gemelle in class; Le gemelle in dubbio; Le gemelle in duello; Le gemelle di Pavia; I fiori che per il Trio Lescano mormoran in coro; Ha una gru coronata nella bandiera; Richiesto dalle circostanze e dal decoro; Un'asprezza rancorosa;