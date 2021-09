La definizione e la soluzione di: Farmaci antinfiammatori non steroidei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FANS

Curiosità/Significato su: Farmaci antinfiammatori non steroidei FANS ( Farmaci antinfiammatori non steroidei) dell'espressione Farmaci anti-infiammatori non steroidei e individua una classe di Farmaci dall'effetto antinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Il termine non steroidei 23 ' (2 779 parole) - 08:04, 2 ago 2021

Altre definizioni con farmaci; antinfiammatori; steroidei; Farmaci stimolanti; È indicata sul foglietto illustrativo dei farmaci; Farmaci assorbiti dall'intestino per via rettale; La seguono cuochi e farmacisti; Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio; Pianta il cui olio è un antinfiammatorio; Farmaci antinfiammatori; L'acronimo di alcuni farmaci antinfiammatori; Ultime Definizioni