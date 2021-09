La definizione e la soluzione di: Equivale... a me. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : MI

Curiosità/Significato su: Equivale... a me Pronome personale cinese non fa distinzione tra lui e lei, l'italiano non ha un pronome che equivale all'inglese it). In alcune lingue esiste il duale anche per i pronomi personali 9 ' (1 154 parole) - 22:43, 4 set 2021

