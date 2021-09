La definizione e la soluzione di: Le elezioni per Strasburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EUROPEE

Curiosità/Significato su: Le elezioni per Strasburgo Strasburgo urbano. Strasburgo ha un clima semi-continentale. L'inverno è molto freddo con neve. L'estate è calda, ma senza eccessi. Il sito su cui sorge Strasburgo fu 25 ' (2 472 parole) - 10:00, 22 lug 2021

Altre definizioni con elezioni; strasburgo; Elezioni dei membri del Parlamento di Strasburgo; Selezioni tramite estrazioni casuali; Si mettono da parte dopo aver fatto accurate selezioni; Non votano alle elezioni; Elezioni dei membri del Parlamento di Strasburgo; I1 Parlamento a Strasburgo; Fiume che bagna Strasburgo; Il dipartimento con capoluogo Strasburgo; Ultime Definizioni