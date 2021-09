La definizione e la soluzione di: Si dichiara per le case pericolanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INAGIBILITÀ

Curiosità/Significato su: Si dichiara per le case pericolanti Terremoto di Bologna del 1929 dello sciame sismico e dai disagi dovuti all'abbandono delle abitazioni pericolanti. La zona più danneggiata fu quella pedeappenninica compresa nei comuni 6 ' (565 parole) - 16:02, 7 dic 2020

