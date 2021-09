La definizione e la soluzione di: La cura in cui si provoca un sonno magnetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IPNOTERAPIA

Curiosità/Significato su: La cura in cui si provoca un sonno magnetico Insonnia (categoria Medicina del sonno) influenza negativamente la qualità e la durata del sonno è la fibromialgia. Questa condizione patologica di natura sub-autoimmune, provoca delle forte ripercussioni 32 ' (3 716 parole) - 17:30, 5 set 2021

