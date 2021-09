La definizione e la soluzione di: Così sono le bugie che stanno in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VEROSIMILI

Curiosità/Significato su: Cosi sono le bugie che stanno in piedi bugie d'aprile bugie d'aprile (?????? Shigatsu wa kimi no uso?, lett. "La tua menzogna nel mese di aprile") — sottotitolato I met the girl under full-bloomed cherry 50 ' (3 008 parole) - 20:41, 19 mag 2021

Altre definizioni con così; sono; bugie; stanno; piedi; Così grande o talmente; Esistono balsami per capelli così; Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo; Così son dette le persone particolarmente lente; Le alghe ne sono ricche; Sono 60 miliardi in un minuto; Lo sono pini e cipressi; Lo sono i tronchi di certe querce; __ e bugie, film di film di Mike Leigh del 1996; Le bugie di un film con Tom Cruise del 2010; Frottole, grandi bugie; Si dice che le bugie le abbiano corte; Oziose, che stanno con le mani in mano; In prosa stanno spesso fra due virgole; Stanno in alto; Se ne stanno accovacciati ai bordi dei campi da tennis; Un lungo percorso a piedi; Quella dei piedi è uno dei riti del Giovedì Santo; Dividono i monti ai loro piedi; Fatto banalmente... coi piedi; Ultime Definizioni