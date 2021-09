La definizione e la soluzione di: Lo si coltiva in più riprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTO

Curiosità/Significato su: Lo si coltiva in piu riprese La dolce vita (sezione riprese) giornalista specializzato in cronaca mondana, ma coltiva l'ambizione di diventare un romanziere. Il film, ambientato a Roma, lo segue attraverso una serie 65 ' (8 209 parole) - 20:18, 7 ago 2021

