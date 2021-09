La definizione e la soluzione di: In cima allo stelo del grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPIGA

Curiosità/Significato su: In cima allo stelo del grano Vincent van Gogh (categoria Pittori olandesi del XIX secolo) soggetti consistevano in autoritratti, paesaggi, nature morte di fiori, dipinti con cipressi, rappresentazione di campi di grano e girasoli. La sua formazione 128 ' (15 139 parole) - 13:18, 9 ago 2021

