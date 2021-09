La definizione e la soluzione di: In certi cavi è alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TENSIONE

Curiosità/Significato su: In certi cavi e alta Cavo elettrico ( cavi per telecomunicazioni) distanza tra i conduttori. Al di là di certi valori di tensione, l'unica soluzione economicamente possibile è quella di cavi aerei costituiti da conduttori sostenuti 28 ' (3 928 parole) - 16:16, 12 mar 2021

Altre definizioni con certi; cavi; alta; Minaccioso come certi sguardi; Anello che ruota sul quadrante di certi orologi; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo; Sui capi... di certi capi; Le cavità del cuore dette anche orecchiette; Cavità del Carso; Una cavità studiata dagli speleologi; Caviglie... di cavalligaretti; Preparati a saltare in aria; Quella di Cheope è la più alta; Si grida quando si salta; Attraversa l’Alta Italia; Ultime Definizioni