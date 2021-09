La definizione e la soluzione di: Ha sì il becco ma non è un uccello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ORNITORINCO

Curiosità/Significato su: Ha si il becco ma non e un uccello Balaeniceps rex ( becco a scarpa) Il becco a scarpa (Balaeniceps rex Gould, 1850) è un grande uccello pelecaniforme, unica specie vivente della famiglia Balaenicipitidae e del genere Balaeniceps 28 ' (3 444 parole) - 11:08, 25 ago 2021

