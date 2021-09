La definizione e la soluzione di: Si batte non facendo nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIACCA

Curiosità/Significato su: Si batte non facendo nulla Grey's Anatomy - madre a causa del COVID; Jo pensa di cambiare specializzazione perché non trova nulla di bello in chirurgia generale e pensa di diventare ostetrica; Jackson 131 ' (15 752 parole) - 01:33, 9 set 2021

Altre definizioni con batte; facendo; nulla; Combattere, battagliare; Leader dei Foo Fighters, ex batterista dei Nirvana; L'impassibile non lo batte proprio; Lo sono tra loro madrina e madre del battezzando; Il Claudio di Strada facendo; Al cavallo si legge... facendogli aprire la bocca; Girare facendo mulinello; Si scarica facendo fuoco; Per nulla amichevole; Un ricco e sfarzoso nullafacente; In politica... quella zoppa può far poco o nulla; Non lascia veder nulla; Ultime Definizioni