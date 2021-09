La definizione e la soluzione di: Un astuccio per matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PORTA LAPIS

Curiosità/Significato su: Un astuccio per matite astuccio altri oggetti, come ad esempio matite, un temperamatite, gomme e una calcolatrice. In questo caso, si tratta di un astuccio usato presumibilmente in ambito 2 ' (213 parole) - 22:03, 13 mag 2021

Altre definizioni con astuccio; matite; Un astuccio per le reliquie; Astuccio per sartine; L'astuccio per riporre la pistola; Un accessorio nell'astuccio dello scolaro; Lo sono ematite e limonite; Come la dermatite anche detta neurodermite; Custodie per penne e matite; Sono in mezzo alle matite; Ultime Definizioni