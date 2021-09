La definizione e la soluzione di: Una giornata in cui gli uffici sono chiusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FESTIVITÀ

Curiosità/Significato su: Una giornata in cui gli uffici sono chiusi Genoa Cricket and Football Club 2020-2021 (sezione Andamento in campionato) Pareggio; P = Sconfitta. ^ Subentrato alla 14ª giornata ^ Ad eccezione delle partite alla 5ª giornata contro l'Inter, disputatasi davanti a un numero 49 ' (406 parole) - 20:28, 23 ago 2021

Altre definizioni con giornata; uffici; sono; chiusi; Anagramma di artista che rima con giornata; Ultimo fenomeno solare della giornata; Il 7 gennaio è la sua giornata nazionale italiana; Il 18 Aprile è la loro giornata per l'Unesco; Ufficio dislocato di una grande azienda; In politica, chi diffonde i comunicati ufficiali; Fu il giornale ufficiale della Lega Nord; La Debra attrice in Ufficiale e gentiluomo; Sono spezzati in un film di Pedro Almodovar; Frane e inondazioni lo sono naturali; Quando è povero... i monaci sono ricchi; Lo sono gare come la Cinque Fari; È vietato nei luoghi chiusi aperti al pubblico; Possono essere chiusi da gemelli; Un chiusino lungo il marciapiede; Antica civiltà di base a Veio, Volterra, Chiusi..