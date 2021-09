La definizione e la soluzione di: Tessuto indiano in cotone a quadri colorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MADRAS

Curiosità/Significato su: Tessuto indiano in cotone a quadri colorati Tappeto orientale (sezione cotone) lana e cotone o cotone. Una delle due trame è spesso profondamente depressa. I nodi sono simmetrici. I tessuti in soumakh di lana scura o cotone blu chiaro 170 ' (21 102 parole) - 01:18, 6 lug 2021

Altre definizioni con tessuto; indiano; cotone; quadri; colorati; Un tessuto di canapa usato per i sacchi; Tessuto usato un tempo per la veleria delle navi; Avvolgere con una striscia di tessuto; Un tessuto di supporto per il punto croce; Grande golfo dell'oceano Indiano; Il nome dello scrittore indiano Rushdie; Saluto indiano; Stato federato indiano situato nell'Himalaya; Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni; Pregiato cotone egiziano; Nelle candele sono generalmente di cotone; Stoffa in cotone chiamata come una città cinese; Relativo all'arte dei quadri; Il Max autore dei quadri Indian and woman e Leba; Trivi e quadrivi; Si adorna con i quadri; Colorati come la pelle; Venditori di mazzi colorati pieni di petali; Così sono i capelli colorati artificialmente; Il Keith che dipingeva coloratissimi omini; Ultime Definizioni