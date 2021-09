La definizione e la soluzione di: Svolge azioni compulsivamente senza coscienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Svolge azioni compulsivamente senza coscienza

Pedofilia (categoria Informazioni senza fonte) in grado di entrare emotivamente in sintonia con la vittima; sono compulsivamente impegnati in attività sessuali. Recenti ricerche hanno contribuito 60 ' (7 843 parole) - 23:29, 14 ago 2021