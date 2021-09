La definizione e la soluzione di: Stato USA in cui scorre il fiume Platte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEBRASKA

Curiosità/Significato su: Stato USA in cui scorre il fiume Platte Colorado (sezione Il Colorado, tra Stati Uniti e Messico) Stato dato all'inizio al fiume Colorado, le cui acque sono rosse quando scorre in fase di piena attraverso i terreni erosi delle gole dei Canyon. Il clima 22 ' (2 653 parole) - 12:26, 10 ago 2021

Lo stato sociale nei paesi anglosassoni ing; L'Antonio che è stato inviato a Londra del Tg1; È stato il vice di Barack Obama dal 2009 al 2017; Garanzie del buono stato di restituzione del bene; Scorrere le pagine d'un libro; Colpiscono i corridori scorretti; Scorre nelle Marche; Ne compie molti il calciatore scorrettissimo; Il suo centro storico sorge sul fiume Livenza; Città belga attraversata dal fiume Dyle; Vi sfocia il fiume Ombrone; La città americana con il fiume North Canadian;