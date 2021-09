La definizione e la soluzione di: La società in un libro di Marc Bloch del 1939. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FEUDALE

Curiosità/Significato su: La societa in un libro di Marc Bloch del 1939 Marc Bloch Marc Léopold Benjamin Bloch (Lione, 6 luglio 1886 – Saint-Didier-de-Formans, 16 giugno 1944) è stato uno storico, militare e partigiano francese. Nato 34 ' (4 160 parole) - 11:50, 7 set 2021

