La definizione e la soluzione di: Singolo di Fedez in duetto con Francesca Michielin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAGNIFICO

Curiosità/Significato su: Singolo di Fedez in duetto con Francesca Michielin Fedez pubblicato il secondo Singolo estratto da Pop-Hoolista, ovvero Magnifico e realizzato in duetto con Francesca Michielin. Nel dicembre 2014, Fedez è riuscito a 49 ' (5 236 parole) - 22:56, 7 set 2021

È uno nei pressi del letto singolo; Un singolo di Ghali singolo dall'album DNA ing; L'ampiezza di un letto singolo; Un famoso singolo dei Bee Gees pubblicato nel 1979; Il genere di Fedez; Nomignolo della coppia di Fedez e Chiara Ferragni; Fine di duetto; Un duetto e mezzo; Così è la vita di benedettini e francescani; Una monaca francescana; È tra i tre principi dell'ordine francescano; I frati francescani;