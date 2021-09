La definizione e la soluzione di: Settentrionale in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SETT

Curiosità/Significato su: Settentrionale in breve Renania Settentrionale-Vestfalia maggio 2011). ^ Cfr. "R. Settentrionale-Vestfalia" in "Renania" nell'enciclopedia Treccani. ^ Cfr. "Renània Settentrionale-Vestfàlia" nell'enciclopedia 14 ' (1 078 parole) - 22:45, 24 lug 2021

Altre definizioni con settentrionale; breve; Nord Pas __, regione della Francia settentrionale; Area dell'Asia settentrionale parte della Russia; Il punto più settentrionale della Terra; Stato dell'Africa settentrionale; Brevemente andata; Così è detta una breve visita; Cotta brevemente in padella; Il cognome in breve di Totò; Ultime Definizioni