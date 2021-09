La definizione e la soluzione di: Relative al lavoro intellettuale, non alla prassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEORICHE

Curiosità/Significato su: Relative al lavoro intellettuale, non alla prassi Intellettuale contrapposizione alla concretezza e alla materialità. Il termine “intellettuale” fino al settecento era stato sempre usato in senso aggettivale, non quale sostantivo 27 ' (3 365 parole) - 17:04, 16 feb 2021

Altre definizioni con relative; lavoro; intellettuale; alla; prassi; Relative alla vita campagnola; Relative alla guerra e all'esercito; Relative a una profonda esperienza spirituale; Relative a un grande fiume dell'Europa orientale; Per lavoro sa riconoscere una musgravite; Gli asini da trasporto e da lavoro; Quelli sul lavoro sono disciplinari; Era praticato per lavoro da Johan Cruijff; Un Francesco scienziato e intellettuale dell'800; È intellettuale se si capiscono le ragioni altrui; Susan __, scrittrice e intellettuale statunitense; Arretratezza intellettuale; Band di Liam Gallagher dopo la fine degli Oasis; Il suo gol portò l'Italia alla finale di Berlino; Un tubero dolce dalla buccia rossa; In cucina può essere alla pechinese; La modella di Prassitele; Ultime Definizioni