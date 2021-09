La definizione e la soluzione di: Può essere tribale, giapponese, old school... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TATUAGGIO

Curiosità/Significato su: Puo essere tribale, giapponese, old school.. Tatuaggio (sezione Old school o tradizionale) ancor più vari sembrano essere i motivi che hanno contribuito allo sviluppo di questa antichissima pratica. I tatuaggi "old school" sono caratterizzati da 58 ' (7 717 parole) - 13:56, 8 ago 2021

